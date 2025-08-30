Trenta reginette per una corona. Miss Toscana, weekend con le finali

CAPOLIVERI (Isola d’Elba) Dopo oltre trenta serate per tutta la Toscana la kermesse della bellezza emette il verdetto più importante. Questa sera e domani sera nella piazza di Capoliveri va in scena l’ultimo atto che porterà all’elezione di Miss Toscana 2025. Oltre alla fascia più ambita verranno assegnati anche gli ultimi due titoli regionali satellite che permettono di accedere alle pre-finali di Miss Italia. Tante novità per questa finale di Miss Toscana ospitata per la prima volta dall’Elba con un format che torna in due serate. Stasera (inizio ore 21,15) ci sarà la passerella per tutte e 30 le finaliste e verrà eletta Miss Elba. Domani sera oltre a Miss Toscana farà assegnata la fascia di Miss Giglio d’oro. Questa le trenta ragazze in gara con i numeri di uscita. Numero 1 Eleonora De Carolis 21 anni di Vinci (Firenze), 2 Rachele Maccherini 19 anni di Montemurlo (Prato), 3 Emanuela Kaja 18 anni di Grosseto, 4 Noemi Artimisio 20 anni di Follonica (Grosseto), 5 Gaia Pardini 23 anni di Pescia (Pistoia), 6 Morgana Manuali 22 anni di Bagno a Ripoli (Firenze), 7 Harissa Gabriella Favret 17 anni di Montignoso (Massa- Carrara), 8 Khady Niang 20 anni di Colle Val d’Elsa (Siena), 9 Chiara Festeggiante 20 anni di Poggibonsi (Siena), 10 Giulia Meucci 19 anni di Cecina (Livorno), 11 Vittoria De Benetti 18 anni di Vinci (Firenze), 12 Elisa Parlanti 19 anni di Bagno a Ripoli (Firenze),13 Ludovica Pieraccioni 19 anni di Regnano in Lunigiana (Massa-Carrara), 14 Giulia Cavani 22 anni di Siena, 15 Chiara Sebastio 21 anni Barberino Tavarnelle (Firenze), 16 Lucrezia Lunardi 18 anni di Vinci (Firenze), 17 Diletta Tarquini 19 anni di Montepulciano (Siena), 18 Karina Vysochyn 19 anni di Pisa, 19 Aurora Bacciarelli 18 anni di Ponsacco (Pisa), 20 Francesca Todosìa 18 anni di Carrara, 21 Maria Francesca Frediani 21 anni di Quarrata (Pistoia), 22 Alessia Ficini 20 anni di Cascina (Pisa), 23 Sara Covitto 19 anni di Monte Argentario (Grosseto), 24 Laura Russo 23 anni di Lucca, 25 Giulia Falli 18 anni di Pontassieve (Firenze), 26 Sofia Ammannati 22 anni di Vinci (Firenze), 27 Sofia Sguerri 18 anni di Quarrata (Pistoia), 28 Giada Carfora 18 anni di Viareggio, 29 Francesca Ricci 23 anni di Massa, 30 Francesca Barontini 18 anni di Cerreto Guidi (Firenze). Anche quest’anno vengono assegnati dei premi speciali. Verrà eletta Miss LaNazione.it 2025 in base alle votazioni dei lettori della nostra edizione on line (si vota fino a domani alle 9). Questi suffragi saranno assommati alla classifica di Miss Il Tirreno e la più votata nelle due classifiche conquisterà anche il premio intitolato a Gerry Stefanelli, lo storico patron di Syriostar la società concessionaria del concorso di Miss Italia per la Toscana. Proprio Syriostar ha voluto la finalissima all’Elba, avvalendosi del fondamentale apporto organizzativo ed economico dell’amministrazione comunale di Capoliveri e di “Pazz Events”. Le due serate saranno presentate da Raffaello Zanieri e da Gaetano Gennai, i conduttori che hanno guidato dal palco le ragazze in una maratona. Ospite d’onore sarà la senese Ofelia Passaponti che vinse lo scorso anno il titolo di Miss Toscana 2024 e qualche settimana dopo conquistò anche la corona di Miss Italia2024. La finalissima di Capoliveri sarà ripresa in diretta dall’emittente 50 Canale con l’inviato Pierluigi Cioli. E.Sa.