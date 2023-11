Persona sui binari a Santa Maria Novella, treni fermi e ritardi. Caos in stazione: pendolari furiosi

Firenze, 27 novembre 2023 – Treni fermi, ritardi fino a 70 minuti e qualche cancellazione. La settimana comincia con il piede sbagliato per i pendolari nella zona di Firenze. A causa della presenza di persone non autorizzate lungo i binari, il traffico intorno a Santa Maria Novella è rimasto bloccato per circa un’ora.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. Dopo un blocco alla circolazione durato dalle 7,45 fino a circa le 8,30 di oggi, 27 novembre, i treni hanno cominciato a viaggiare con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato. I ritardi riguardano i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali.

In base a quanto appreso, il problema è stato causato da una persona che per motivi ancora in corso di accertamento stava circolando a piedi lungo i binari. L’uomo è stato fermato e la circolazione è lentamente ripresa intorno alle 9, ma nelle stazioni è caos totale per i ritardi accumulati dai treni. I pendolari lamentano anche scarsa comunicazione su quanto accaduto.

Tra Santa Maria Novella e Rifredi i problemi maggiori. Il ritardo dei treni di oggi, 27 novembre, capita nel giorno in cui era inizialmente previsto uno sciopero, poi revocato.