Ritardo e cancellazione treni, è un lunedì nero. Santa Maria Novella invasa dai pendolari

Firenze, 27 novembre 2023 – E’ un lunedì nero per chi viaggia in treno in Toscana. Nonostante la revoca dello sciopero inizialmente previsto per oggi, 27 novembre, a causare problemi e disagi ai pendolari è stata la presenza di una persona non autorizzata sui binari vicino alla stazione di Firenze Santa Maria Novella.

Questo ha causato un blocco alla circolazione durato circa un’ora che si è inevitabilmente ripercosso sul traffico ferroviario. I treni regionali e quelli ad alta velocità hanno accumulato ritardi importanti, fino a oltre un’ora. Il transito dei convogli è ripreso soltanto dopo le 9, ma in maniera fortemente rallentata.

La stazione di Santa Maria Novella è stata quindi invasa da pendolari furiosi e disorientati, anche e soprattutto a causa della scarsa comunicazione che è stata data del ritardo dei treni. Ci sono state anche diverse cancellazioni sulle linee da e verso Firenze.

Intanto nel pomeriggio di oggi resta indetto lo sciopero regionale dei Cobas Lavoro Privato dalle 17.30 alle 21.30. La precettazione del ministero dei Trasporti Matteo Salvini vale infatti solo per lo sciopero nazionale di 24 ore. Lo stop di quattro ore resta in piedi perché è stato proclamato a livello regionale per la vertenza in corso all'interno di Autolinee Toscane. L'incontro del 7 novembre si è risolto infatti in una fumata nera e si è quindi conclusa negativamente la seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione. Di qui la proclamazione dello sciopero da parte di Cobas Lavoro Privato