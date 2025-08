Tre banchi al nuovo hub dei bus turistici a piazzale Vittorio Veneto

Firenze, 1 agosto 2025 - Tre postazioni di commercio su area pubblica in piazzale Vittorio Veneto, nel nuovo hub di arrivo dei bus turistici alle Cascine. I tre banchi, un’attività alimentare e due di generi vari, si trasferiscono da piazza Pitti, dove operavano su suolo demaniale in virtù di una concessione che non è stata rinnovata, in vista di un piano di riqualificazione della piazza. Il nuovo spazio di commercio, si legge in una nota del Comune di firenze, su area pubblica in piazzale Vittorio Veneto viene allestito in fase sperimentale, a servizio dei turisti che arrivano in bus al nuovo hub, ed è definito da una delibera approvata dalla giunta comunale nell’ultima seduta. “Avviamo una sperimentazione che ha un doppio obiettivo”, dice l’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo del Comune di Firenze Jacopo Vicini, “ovvero rendere sempre migliore l’arrivo dei turisti con i bus a piazzale Vittorio Veneto, e al tempo stesso dare un nostro contributo concreto all’idea di riqualificazione di piazza Pitti, da dove le tre attività di commercio su area pubblica si trasferiscono”. Secondo l'assessore comunale Vicini si tratta di “un ulteriore passo avanti verso l’attuazione della quarta fase del piano del commercio su area pubblica, che ha come linee guida l’alleggerimento del centro storico e in particolare dell'Oltrarno, il test su piazzale Vittorio Veneto che avviamo con questa delibera, e il rilancio del mercato di San Lorenzo”. La nuova area, si spiega ancora dal Comune di Firenze, sarà allestita in fase sperimentale all’interno del vialetto pedonale accanto alla zona di sosta dei bus, e va ad integrarsi a tutti i servizi al servizio dei turisti che arrivano al nuovo hub tra cui oltre 20 bagni pubblici.