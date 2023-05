Lavori tramvia, avanti a tutto gas. Viale Lavagnini: interventi di notte

Firenze, 25 maggio 2023 - Si muove il cantiere della tramvia in viale Lavagnini. Per la realizzazione del tratto Fortezza-piazza della Libertà-piazza San Marco per due notti (quella appan trascorsa e la prima) si lavora allo spostamento al centro viale del cantiere per la realizzazione della sede tramviaria. Si tratta dell’ultimo tratto dove ancora sono presenti le corsie su entrambi i lati dell’area interessata dai lavori, ovvero tra via Poliziano e via Leone X in direzione Fortezza. Le operazioni consistono nello spostamento delle recinzioni di cantiere a centro viale come già avvenuto nei tratti precedenti. Per quanto riguarda la viabilità saranno sempre due le corsie in direzione di viale Strozzi ma entrambe lato edifici come già nei tratti precedenti del viale. La cantierizzazione va avanti. Complessivamente, per la realizzazione delle nuove linee tramviarie, c’è un investimento enorme: 1,1 miliardi di euro. Dei quali 450 milioni arrivano dal Pnrr.

Ma facciamo un po’ il punto della situazione. Aspettando a marzo dell’anno prossimo, se tutto va bene, la conclusione dei lavori alla variante al centro storico (staffa San Marco) cui farà seguito il pre esercizio, a primavera, al termine della quale prenderanno il via ufficiale le corse con i viaggiatori a bordo. Ci sarà una nuova piazza San Marco, dove oggi transitano ben 1.800 bus al giorno. L’ultima fase dei cantieri sarà caratterizata dai lavori per il tratto Matteotti-Libertà: arriverà un’ulteriore nuova ditta in subappalto e aumenteranno gli operai, per accelerare i tempi. Il cantiere su viale Matteotti sarà infatti il più critico per quanto riguarda il traffico.

Entro fine anno partiranno anche i lavori per la linea verso Bagno a Ripoli, dove sorgerà il parcheggio scambiatore che servirà anche al nuovo centro sportivo della Fiorentina, il Viola Park. Sarà realizzato un nuovo ponte sull’Arno - il cui nome probabilmente sarà scelto dai cittadini - dove verrà dirottata la massima parte del traffico privato perché il tram passerà sul ponte da Verrazzano, dove resterà una corsia per senso di marcia per le auto. Il nuovo ponte sarà in larga parte in acciaio: la costruzione inizierà entro la fine dell’anno. Avrà una pista ciclabile in entrambi i sensi di marcia e tre corsie per le auto, di cui due verso il lungarno Colombo e una in direzione di Gavinana. Mentre per il ramo Campo di Marte-Rovezzano la fine dei lavori è ipotizzata nel 2026.