Tramvia Lavori assegnati tra un mese Fabbri: "Sta diventando realtà"

"La tramvia per Campi sta diventando realtà. Sono felice di dire che tra meno di un mese sarà aggiudicata la progettazione esecutiva dei lavori della linea Leopolda-Campi". La notizia arriva da Leonardo Fabbri, candidato sindaco del centrosinistra a Campi che dovrà affrontare il ballottaggio con Andrea Tagliaferri il 28 e 29 maggio .

"Quella della tramvia per Campi - dice Fabbri - è una partita fondamentale che voglio vincere e su cui mi sto impegnando con tutto me stesso: qui non si tratta di un voto in più o in meno, ma di una scelta fondamentale per il futuro". La linea T4.2 dalle Piagge, arriverà a Campi, passando da San Donnino. Il finanziamento di circa 300 milioni arriva con i fondi del Pnrr ma il cantiere deve partire entro la fine dell’anno e concludere nel 2026. La gara prevederà anche l’opzione per la linea 4.1 Leopolda-Piagge: una mega-gara, quindi, per un intervento da oltre 500 milioni di euro con lo strumento dell’appalto integrato. Resta, comunque, da sciogliere il nodo del capolinea. Al momento il tracciato arriva dietro villa Rucellai. I cittadini hanno creato un Comitato per preservare l’area verde e chiedere la modifica dell’ultimo tratto per evitare il passaggio tra le scuole. "E’ una proposta di buonsenso che da sindaco porterò a Comune di Firenze, Regione e ministero" dice Fabbri.