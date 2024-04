Tramvia: possibili disservizi il 6 maggio a causa di uno sciopero

Firenze, 24 aprile 2024 – Segnatevi la data sul calendario, se usate la tramvia per andare a lavoro.

Lunedì 6 maggio sono possibili disservizi nel servizio della tramvia a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da Cub trasporti, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Sgb.

Per la tramvia di Firenze il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orarie:

· 6.30-9.30

· 17.00-20.00

Lo sciopero è stato indetto per richiedere un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali - a parità di salario e riduzione del periodo di guida e del ‘nastro lavorativo’ per gli autisti, – l’adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio di Tpl. Ancora, i promotori dello sciopero richiedono il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il Tpl.

A Gest la percentuale di adesione a precedenti scioperi indetti dalle medesime sigle sindacali è stata dello 10% nel settore movimento.

Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare i pannelli informativi elettronici alle fermate, a visitare il sito www.gestramvia.it oppure a consultare i vari canali social:

Twitter: https://twitter.com/TramviaGEST

Telegram: https://t.me/tramviagest

Facebook: https://www.facebook.com/tramvia.gest