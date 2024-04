Tramvia Firenze, per la linea Piagge-Campi obiettivo avvio cantieri a inizio 2025

Firenze, 11 aprile 2024 - Il lotto della linea della tramvia fiorentina Piagge-Campi Bisenzio (Firenze), interamente finanziata dal Pnrr, entra nel vivo: la linea 4.2 avrà una lunghezza totale di 5,3 km con 11 fermate.

Oggi si è avviato il procedimento del Piano di accessibilità urbana: l'obiettivo è avviare i cantieri all'inizio del 2025. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha dichiarato che "insieme al sindaco Dario Nardella siamo riusciti a ottenere che l'opera fosse finanziata interamente dal Pnrr.

L'avvio odierno del procedimento del Piano di accessibilità urbana è il segno che, accanto a quello finanziario, anche l'iter amministrativo procede. E, dopo l'esame delle valutazioni e delle osservazioni che saranno presentate, porterà all'approvazione del progetto definitivo e quindi alla gara d'appalto. La cura del ferro attraverso la tramvia è un messaggio forte per la Toscana del futuro". La linea 4 si articola in due lotti.

La 4.1 arriva dalla Leopolda alle Piagge in prossimità del centro commerciale, la 4.2 prosegue e arriva fino a Campi Bisenzio. Per il primo tratto, ha dichiarato l'assessore alla Mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti, "siamo in fase di rilascio della delibera del Cipe e pensiamo di iniziare i lavori questa estate per completare tutto entro il 2026. Sul secondo lotto inizia ora una fase di confronto che dovrà completarsi entro la fine dell'anno per poi avviare i cantieri all'inizio del 2025 perché anche il secondo lotto dovrà essere terminato entro il 2026. Quindi a buon punto".

"Oggi siamo qui a presentare l'avvio del procedimento di Pau che ci porterà all'approvazione del progetto definitivo, un procedimento importante che recepirà tutti i pareri ambientali e non solo, interamente gestito dal Comune di Campi Bisenzio", ha dichiarato il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri.