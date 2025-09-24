La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Firenze
Tramvia, chiude la rampa del viadotto Marco Polo verso Bagno a Ripoli
24 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
Tramvia, chiude la rampa del viadotto Marco Polo verso Bagno a Ripoli

Dal 26 settembre, provvedimenti necessari per il passaggio della nuova conduttura dell’acquedotto in viale Europa. Termine previsto le 5 di lunedì mattina

Tramvia, chiude la rampa del viadotto Marco Polo verso Bagno a Ripoli
Firenze, 24 settembre 2025 - Procedono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Il prossimo finesettimana è in programma un intervento nell’ambito del cantiere G2 in viale Europa. Si tratta della posa della conduttura dell’acquedotto in corrispondenza dell’incrocio del viale con la rampa di discesa del Viadotto Marco Polo verso Bagno a Ripoli. Dalle 21 di venerdì 26 settembre sarà quindi interrotta la circolazione sulla rampa che collega la direttrice del viadotto verso Rovezzano e viale Europa in direzione di Bagno a Ripoli. Termine previsto le 5 del mattino di lunedì 29 settembre.

