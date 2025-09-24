Studenti in corteo a Firenze per Gaza. Tensione davanti al consolato Usa, un ragazzo fermato

Firenze, 25 settembre 2025 – Mattinata di protesta studentesca a Firenze. Una cinquantina di ragazze e ragazzi hanno sfilato da via Santo Spirito fino al lungarno Vespucci, per manifestare davanti al consolato americano in solidarietà con la Global Sumud Flotilla, colpita questa notte da undici bombardamenti al largo di Creta.

Ad organizzare l’iniziativa il Collettivo K1 del liceo Machiavelli-Capponi, insieme agli studenti del liceo artistico di Porta Romana. Dopo un picchetto davanti alla scuola, gli studenti hanno improvvisato un corteo con bandiere palestinesi e striscioni, gridando slogan a sostegno di Gaza.

L’area del consolato, già transennata e presidiata dalla polizia, è stata teatro di momenti di tensione: secondo quanto riferito dagli stessi manifestanti, alcuni avrebbero tentato di forzare il blocco ed un ragazzo sarebbe stato fermato dagli agenti. «Abbiamo deciso di scioperare e dopo il picchetto ci siamo spostati sotto al consolato per un sit-in pacifico – racconta una studentessa del collettivo –. Ci siamo trovati davanti la polizia schierata, c’è stato qualche spintone e un nostro compagno è stato fermato. Noi non ce ne andremo finché non sarà rilasciato».

La protesta rientra nell’ondata di mobilitazioni studentesche che negli ultimi giorni hanno attraversato Firenze, legate al conflitto in Medio Oriente e alla solidarietà con la popolazione di Gaza.

Cos’è la Global Sumud Flotilla

La Global Sumud Flotilla è una missione internazionale formata da navi civili partite dal Mediterraneo con l’obiettivo di portare aiuti umanitari e rompere simbolicamente l’assedio a Gaza. A bordo attivisti, volontari e parlamentari di diversi Paesi. Nella notte fra mercoledì e giovedì, secondo le denunce degli organizzatori, le imbarcazioni sarebbero state bombardate undici volte al largo di Creta, subendo gravi danni ma senza vittime. L’iniziativa si inserisce nella scia delle “Freedom Flotilla” che negli anni scorsi hanno tentato di raggiungere la Striscia con carichi di aiuti, spesso ostacolati da interventi militari.