Tramvia, c’è la variante urbanistica. Spazio alle rotaie con 100 espropri

Inizia a delinearsi il futuro della tramvia a Campi. Con la pubblicazione, da parte del Comune, dell’avviso di variante urbanistica con relativo avviso di esproprio dei terreni o immobili dove passeranno tram e rotaie e la possibilità, da parte dei proprietari, di presentare le proprie osservazioni entro il termine fissato al 17 ottobre. Variante che comunque dovrà essere discussa nei due consigli comunali interessati dal progetto, Campi e Firenze, con ogni probabilità sempre nel mese di ottobre. Mentre non c’è ancora niente di certo sulla conclusione della Conferenza dei servizi inizialmente prevista per settembre. Restando comunque all’attualità e a ciò che è stato messo nero su bianco, sono all’incirca un centinaio gli espropri previsti e suddivisi fra i due comuni; una cinquantina invece le particelle, tutte in territorio campigiano, interessate da un’occupazione temporanea e di conseguenza non preordinate all’esproprio. Tutto ciò sposta sicuramente in avanti l’avvio e la conclusione dei lavori: in base al nuovo cronoprogramma realizzato, infatti la posa della prima pietra dovrebbe avvenire nel gennaio del 2026.

A non destare preoccupazione c’è comunque la certezza che, trattandosi di un appalto integrato, la gara per l’assegnazione dei lavori di fatto è già stata realizzata. E questo è un primo elemento di tranquillità se si pensa al finanziamento Pnrr per il tratto della linea 4.2 che dalle Piagge arriverà a Campi. In pratica, anche posticipando l’avvio del cantiere ad anno nuovo, ciò che conta è l’assegnazione della gara. Anche per la copertura delle spese che in questo caso ammontano a oltre 280 milioni. Ma, in base alle indiscrezioni raccolte, ci sarebbero altri due elementi che garantirebbero ulteriore tranquillità nella realizzazione del progetto: il primo riguarda il Comune di Firenze, che avrebbe avuto dall’Europa un sì di massima a una proroga per alcuni interventi rispetto al termine ultimo fissato inizialmente per il giugno 2026. E fra questi ci sarebbe anche la tramvia.

Il secondo è relativo invece all’Europa che, sempre secondo alcune indiscrezioni raccolte fra Campi e Firenze, avrebbe spostato al 2028 la data per la concessione dei finanziamenti Pnrr. Entrambi da confermare, anche se la sensazione è che potrebbe trattarsi di più di alcune indiscrezioni.

Quello che resta vivo – e su questo non ci sono dubbi – è il dibattito, sui social ma anche in città, fra chi la tramvia la vuole, come il gruppo ‘Campi per la tramvia’, che in più di un post ha sottolineato positivamente l’avviso pubblicato dal comune: "Per Campi è una bellissima notizia". E chi, invece, come il comitato piazza Aldo Moro, continua a rivendicare l’arretramento del capolinea in modo che il tram non passi fra le scuole: "La città non ha bisogno di 300 metri inutili, ha bisogno di scelte intelligenti e di buon senso". Le prossime settimane, insomma, saranno quelle decisive. Quelle da cui giocoforza dovranno emergere tutte le certezze in merito a un progetto che da tempo sta facendo discutere.