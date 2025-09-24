A Cortona e Firenze Summer school sul declino delle democrazie

Cortona (Arezzo), 24 settembre 2025 - Si svolgerà da sabato a martedì prossimi al Palazzone di Cortona (Arezzo) e a Villa Schifanoia di Firenze la Summer School 'Democratic Backsliding and Political Conflict': raduna 30 giovani studiosi di 24 Paesi per esaminare il tema del declino delle democrazie e della loro resistenza attraverso molteplici punti di vista e metodologie. L'appuntamento è organizzato dalla classe di scienze politico sociali della Scuola Normale di Pisa e dall'Istituto universitario europeo di Firenze. L'iniziativa, finanziata dal Pnrr attraverso la rete dei talenti Merita "fornirà ai giovani ricercatori - spiega la Normale in una nota - un forum per confrontarsi criticamente con temi chiave quali i movimenti sociali e gli attori collettivi, i media e il declino democratico, le prospettive comparative sull'Europa orientale, le élite politiche e le istituzioni statali, nonché l'influenza delle istituzioni dell'UE sulla resilienza democratica". Il programma prevede tre giorni di lezioni tenute da studiosi internazionali nel campo delle scienze politiche, della sociologia politica e degli studi sulla comunicazione: tra questi Daniel Kelemen della Georgetown university di Washington, Scott Cummings della Ucla school of law di Los Angeles, Marjoke Oosterom dell'Institute of development studies di Brighton. Ci saranno anche sessioni teoriche e metodologiche nel corso delle quali gli studenti riceveranno feedback dagli esperti del settore sui loro progetti di ricerca per il futuro.