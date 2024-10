Traffico infernale intorno a Careggi: un lunedì difficile per Firenze

Firenze, 21 ottobre 2024 – La chiusura di un tratto di via delle Panche per lavori alla rete fognaria ha provocato una serie di pesanti rallentamenti al traffico. Accade tutto intorno all’ospedale di Careggi. I disagi per gli automobilisti sono andati avanti per tutto il giorno. Via delle Panche è stata chiusa da via Quarto a via Calo.

Il traffico intorno a Careggi nella giornata di lunedì 21 ottobre

Un cantiere che era stato annunciato dall’amministrazione comunale con un comunicato. L’interdizione del tratto ha costretto gli automobilisti a un giro diverso e le strade si sono velocemente saturate. Via Locchi, via Caccini, via delle Gore in particolare sono state interessate dai pesanti rallentamenti. I rallentamenti si sono ripercossi anche su viale Reginaldo Giuliani.

I lavori andranno avanti fino al 2 novembre con la chiusura del tratto via di Quarto-via Calo; previsti anche sensi unici in via di Quarto (da via delle Panche verso via Grifeo) e via Bocci ( da via Barducci a via delle Panche).

Viabilità alternativa per tornare su via delle Panche: via di Quarto-via Grifeo-via delle Gore-via Caccini-largo Brambilla-viale Morgagni-via di Santo Stefano in Pane-via Reginaldo Giuliani-via Locchi-via Bocci-via Barducci-via Calo-via delle Panche.