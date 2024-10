Firenze, caos traffico a Careggi: odissea per le ambulanze, slalom tra le auto

Firenze, 21 ottobre 2024 – Il caos traffico di lunedì 21 ottobre a Careggi provoca disagi anche per i mezzi di soccorso. Intorno all’ospedale la circolazione è bloccata e le ambulanze devono fare lo slalom tra le auto per riuscire a raggiungere la struttura sanitaria.

E’ una complicazione in più in una giornata nera per il traffico fiorentino. La chiusura di via delle Panche ha provocato un tappo che ha velocemente mandato in tilt il resto della zona. Proprio in via delle Panche è stato allestito un cantiere per lavori alla condotta fognaria.

Un'ambulanza cerca di passare nel caos intorno a Careggi lunedì 21 ottobre

Intanto i cittadini sui gruppi social che parlano del traffico in città elencano i tanti disagi e le ore passate nell’abitacolo dell’auto, aspettando di passare.

"È scandaloso percorrere 14 km in città in 2 ore, ad un orario non di punta – si legge sul frequentatissimo gruppo Facebook di Traffico Firenze – ed è ancora più scandaloso vedere una coppia di genitori costretti ad abbandonare la macchina, prendere la bambina di 4 anni di peso e fare due km a piedi di corsa fino al Meyer, nella disperazione più totale”.