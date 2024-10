Incidente a Firenze sui viali: tamponamento, tre auto coinvolte, due feriti

Firenze, 21 ottobre 2024 – Incidente sul viale Giovanni Amendola a Firenze intorno alle 14 di lunedì 21 ottobre. Lo scontro è avvenuto fra tre auto: per due ci sono stati i danni più gravi, una terza è stata colpita a sua volta ma solo lievemente.

Le auto si sono tamponate nei pressi del semaforo all’incrocio con via Fra’ Giovanni Angelico, di fronte all’archivio di Stato. Nello scontro più grosso, quello tra due suv grigi metalizzati, un’auto è quasi “entrata” dentro l’altra, con gravi danni per entrambi i mezzi. Immediate le chiamate degli automobilisti di passaggio al 118. Intervenuto con due ambulanze della Misericordia di Firenze. Oltre ai vigili del fuoco del comando fiorentino.

La scena dell'incidente

Per la dinamica e per regolare il traffico nella zona sono poi intervenuti i carabinieri e la polizia municipale. Per una persona, un uomo di 54 anni, è stato necessario il trasporto in ospedale, dopo essere stata immobilizzata. E’ stata trasferita in codice giallo. Una donna di 32 anni è invece in codice verde. Le ripercussioni per il traffico in un orario di punta sono state notevoli. In viale Giovanni Amendola si sono subito create code.