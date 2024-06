Tour de France a Firenze, navette per il Piazzale prese d’assalto

Firenze, 27 giugno 2024 – La navetta Bartali, organizzata per la partenza del Tour de France a Firenze da piazza Vittorio Veneto al piazzale Michelangelo è dovuta partire già dieci minuti prima delle 16 (orario di inizio del servizio) e in 20 minuti ha riempito i primi tre degli otto mezzi previsti per il servizio.

Un flusso continuo di fan e addetti ai lavori che hanno usato il mezzo di Autolinee Toscane per raggiungere il piazzale. Alle paline intelligenti, un messaggio di benvenuto agli ospiti del Tour.