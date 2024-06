Tour de France, Prudhomme a Firenze: “Molto contento di questa grande partenza”

Firenze, 26 giugno 2024 – “Sono molto contento di questa prima grande partenza” dall'Italia, “come sapete non era mai successo prima nella storia del Tour de France”, e “ho visto che la pioggia degli ultimi giorni è alle spalle e che avremo un bel sole, il bel sole di Firenze, che si adatta molto bene alla Grand Départ”. Lo ha affermato Christian Prudhomme, direttore generale del Tour de France, ospite del salone Becycle di Pitti Immagine a Firenze.

Sabato il tour partirà dal capoluogo toscano per fare tappa prima in Emilia Romagna e poi in Piemonte. "Sono molto contento di vedere eventi collaterali come questo - ha detto - in cui si mescolano i mondi della cultura e del Tour de France, e ovviamente non vedo l'ora di assistere alle prime bagarre da Firenze a Rimini e poi ovviamente da Cesenatico a Bologna, passando per la salita di San Luca, e poi la terza tappa per i velocisti”.

Parlando ancora di Becycle,Prudhomme si è detto molto colpito dalla collezione di memorabilia a tema ciclismo, dale maglie alle riviste d'epoca, dello stilista inglese Paul Smith. "Sapevo, ovviamente - ha osservato -, che era innamorato pazzo del ciclismo. La collezione è assolutamente notevole. Si vede che è un vero appassionato, e incontrare persone che hanno avuto successo nella moda, anche se in origine voleva essere un ciclista da corsa, è davvero molto bello: sono impressionato dalla sua collezione”.