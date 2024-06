Tour de France Firenze, presentazione squadre: percorso e programma

Firenze, 25 giugno 2024 – In un Tour de France già durissimo, anche durante la presentazione delle squadre i campioni dovranno pedalare, affrontando anche una salita. Ebbene sì, nel giorno della festa, quello appunto in cui i campioni saluteranno la città di Firenze e verranno presentati, un po' dovranno faticare.

Certo, per loro salire fino a piazzale Michelangelo è una bazzecola. Ma certamente la presentazione del Tour a Firenze sarà anti convenzionale. Di solito i corridori fanno solo pochi metri con le loro bici. Stavolta oltre un chilometro, per raggiungere appunto il piazzale dove è allestito il palco.

Qui ci sarà un vero e proprio show con tanto di presentatori. Show che va in diretta in tutto il mondo e che si terrà dalle 18 alle 20. Per la prima volta dunque nell’ambito della partenza del Tour de France Firenze mostrerà immagini da cartolina. Con un meteo che fortunatamente dovrebbe premiare, dopo la pioggia caduta a inizio settimana. Sole e caldo dovrebbero farla da padrone.

Palazzo Vecchio

La presentazione parte da Palazzo Vecchio, importante base logistica per questa giornata già molto importante per la città e la Grand Boucle. Le squadre, a una a una, a intervalli regolari, per permettere a ognuna di presenziare sul palco, partono dal cortile di Palazzo Vecchio e in bicicletta aggirano l'edificio percorrendo via dei Leoni. Arrivano quindi su Lungarno Diaz per poi attraversare Ponte alle Grazie. Da qui verso Lungarno Serristori, piazza Poggi, quindi viale Poggi. A quel punto arriveranno nei pressi del palco, sul quale saliranno sempre in bicicletta. Per ogni squadra il capitano farà un breve discorso.

Il percorso della presentazione delle squadre al Tour de France: ecco le strade che attraverseranno i ciclisti giovedì 27 giugno

Tifosi e bus navetta

Il vero spettacolo sono ovviamente i tifosi. Per facilitare l’accesso al piazzale Michelangelo sarà disponibile dalle 16 alle 21 il servizio “Navetta Bartali” organizzato da Autolinee Toscane, gratuito per tutti con frequenza di partenza e arrivo ogni 10 minuti. I capolinea del servizio saranno situati in piazza Vittorio Veneto e in viale Michelangelo.

Divieti di sosta e di transito

Per consentire il trasferimento delle squadre sono stati istituiti divieti di sosta (dalle ore 20 del 26 giugno fino alle 21 del 27 giugno) e di transito (dalle ore 14 fino alle 17 del 27 giugno) lungo il percorso.

Le squadre

La Visma Lease a Bike di Vingegaard e Van Aert, la Ineos Grenadiers di Geraint Thomas, la Uae Team Emirates di Pogacar, la Ef Pro Cycling dell'enfant du pais Bettiol, da poco diventato campione italiano: c’è solo l’imbarazzo della scelta di campioni tra le squadre World Tour che partecipano alla corsa gialla. Tutti sfileranno per le strade di Firenze.