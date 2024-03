Tour de France, la festa di Firenze a 100 giorni dalla partenza. Il programma della giornata

Firenze, 21 marzo 2024 – Cento giorni da oggi. Firenze si prepara all’arrivo del Tour de France, la più importante corsa ciclistica a tappe del mondo che per la prima volta partirà dall’Italia. Lo farà in un anno particolare, ad un secolo esatto di distanza dalla prima vittoria di un ciclista italiano alla “Grande Boucle”, Ottavio Bottecchia.

Il Grand Départ – la “grande partenza” – sarà proprio da Firenze, dove il 29 giugno inizierà la prima di tre tappe italiane (con arrivo a Rimini) che coinvolgeranno anche l’Emilia-Romagna (Cesenatico-Bologna, 30 giugno) e il Piemonte (Piacenza-Torino, 1 luglio). Per celebrare questo appuntamento, Firenze organizza per l’intera giornata di oggi, 21 marzo, una festa a 100 giorni esatti dalla partenza. Una giornata di celebrazioni in tutta la città con un programma molto ricco che prevede, tra i momenti più significativi, l’accensione del Countdown dei 100 giorni e l’illuminazione in giallo di Palazzo Vecchio.

Il programma in dettaglio

Alle 10 alle Cascine, sotto la ruota panoramica, la partenza in bici di 40 giovani atleti della Federazione Ciclistica Italiana assieme a 15 rappresentanti dell’Eroica; il corteo pedala fino a piazza Signoria, che per l’occasione è infiorata. Alle 10:30 in piazza Signoria sbandieratori, musicanti e il corteo dei ciclisti partono da Palazzo Vecchio, davanti all’infiorata, verso piazza Repubblica, dove sono allestiti il palco e gli spalti e dove dalla mattina vengono proiettate in video le immagini delle varie edizioni del Tour. Alle 10:50 in piazza Repubblica inizia la cerimonia istituzionale, con il Sindaco Metropolitano Dario Nardella, il Direttore del Tour de France Christian Prudhomme, e altri interventi istituzionali. Al termine gli inni francese e italiano eseguiti dagli studenti del Conservatorio di Musica di Firenze Luigi Cherubini.

Alle 12, in piazza Repubblica, l’accensione del Countdown che scandirà i secondi fino alla partenza da Firenze del Tour de France 2024, alle 12 di sabato 29 giugno 2024. Seguono gli interventi di Davide Cassani ( ex campione di ciclismo ed ex Commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo), Daniele Bennati (ex campione di ciclismo e attuale Commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo), Cordiano Dagnoni (Presidente della Federazione ciclistica italiana). Dalle 12:30, a conclusione della mattinata, sul palco in piazza Repubblica salirà Cristiano Militello, seguito da un flash mob di Florence Dance Festival, e dalla presentazione del brano musicale composto da Gianmarco Contini del Conservatorio Cherubini di Firenze per il Tour de France 2024.

Il programma del pomeriggio

Si comincia in piazza Repubblica ha inizio alle 16:30, con la conduzione di Gianfranco Monti e Stefano Cecchi. Sul palco le famiglie dei vincitori toscani del Tour de France Gino Bartali e Gastone Nencini, e degli ex Commissari tecnici della Nazionale di ciclismo Franco Ballerini e Alfredo Martini; interventi degli ex ciclisti Andrea Tafi e Fabiana Luperini. Sempre in Piazza Repubblica la sfilata curata dai giovani stilista del Polimoda che faranno sfilare i loro progetti sulle bici dell'associazione "PiedeLibero". Concludono la cerimonia le interviste a Edita Puciskaite, Carlo Gianmattei, Brunello Fanini, Francesco Pancani, Saverio Carmagnini e Claudio Rossi, Direttore dei Mondiali di Ciclismo a Firenze del 2013. Alle 19 in piazza Signoria l’illuminazione di Palazzo Vecchio.

22 marzo: Dictée du Tour

Le iniziative proseguono il giorno seguente, venerdì 22 marzo, con il Dictée du Tour per le scuole, il tradizionale dettato organizzato nelle città delle tappe del Tour de France, in programma alle ore 10 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Sono 300 gli studenti delle scuole italiane e della scuola francese Victor Hugo che partecipano alla prova: lettori di eccezione l’ex portiere della Fiorentina Sébastien Frey per il dettato in lingua francese, e il Ct della Nazionale italiana di ciclismo Daniele Bennati per quello in italiano; la prova del Dictée du Tour vedrà la presenza del Direttore del Tour de France Christian Proudhomme, dell’assessora all’Educazione Sara Funaro e dell’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Cosimo Guccione.