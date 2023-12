Tour de France a Firenze, la partenza della corsa sarà davanti al Viola Park

Firenze, 18 dicembre 2023 – La partenza sportiva della prima tappa del Tour de France 2024, cioè il cosiddetto chilometro zero, sarà davanti al Viola Park di Bagno a Ripoli.

Lo ha annunciato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in un intervento radiofonico. Il Tour de France del prossimo anno, come noto, scatterà da Firenze, scelta dagli organizzatori come sede della Grand Depart: i corridori partiranno da piazza della Signoria per una sfilata lungo le strade del centro, ma la partenza sportiva, cioè quella da cui comincerà poi veramente la corsa, sarà invece subito fuori Firenze, cioè al Viola Park. La scelta è stata presa per rendere omaggio alla Fiorentina. Dopo una prima parte del percorso tutta toscana, la tappa si concluderà poi in Emilia Romagna.

Dice Nardella: “Ci sarà un gemellaggio Tour de France-Fiorentina, una cosa unica al mondo perché sono convinto che la partenza del Tour a Firenze nel rapporto fra Italia e Francia, nella storia del ciclismo, non possa non avere anche la Fiorentina al suo fianco. Sicuramente Commisso e Barone – ha aggiunto il sindaco – saranno contenti di tutto questo, il Tour de France porterà due miliardi e mezzo di contatti media, e sulle strade della Toscana porterà più di cinquecento milioni di appassionati, numeri da capogiro, una festa dello sport straordinaria".