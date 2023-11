Il Trofeo Grand Départ del Tour de France in Consiglio comunale

Firenze, 27 novembre 2023 - In Consiglio comunale a Firenze è stato presentato il Trofeo Grand Départ del Tour de France. Il 29 giugno 2024, infatti, la prestigiosa manifestazione sportiva avrà il suo avvio proprio dalla città di Firenze per poi attraversare il territorio metropolitano ed arrivare in Emilia Romagna. Il trofeo sarà poi esposto nei comuni interessati dalla tappa Firenze-Rimini ma anche negli altri comuni dell’area fiorentina e della Toscana che organizzeranno manifestazioni sul tema del ciclismo e sull’ambiente.

Il trofeo era già stato esposto, nelle scorse settimane, in Città metropolitana durante la seduta del Consiglio metropolitano.