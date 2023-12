Tour e voto: cambia il calendario. Finale del Calcio Storico il 15 giugno

Firenze, 16 dicembre 2023 – Primavera 2024 densissima di appuntamenti in calendario a Firenze. Troppo fitta l’agenda, qualcosa è destinato a saltare ma la compensazione di veder partire il Tour de France in riva d’Arno il 29 giugno è una consolazione chic.

Piccolo vademecum. Il 7 aprile è in programma l’Half Marathon, la tradizionale mezza maratona in grado di attirare in città migliaia di podisti. L’evento, stavolta, assume un rilievo particolare come spiega l’assessore allo sport di Palazzo Vecchio Cosimo Guccione. "Sarà la quarantesima edizione e saranno fatte le cose in grande" puntualizza ricordando che circa un mese più tardi, il 5 maggio, si svolgerà la tradizionale Guarda Firenze, la gara sui dieci chilometri. Ma in mezzo alla festa c’è un sacrificio non da poco fare. Firenze nel 2024 dovrà rinunciare alla Deejay Ten, la corsa pop organizzata da Radio Deejay che in città ha sempre fatto faville.

Sulle prime, scorrendo il calendario delle Deejay Ten e non leggendo il nome di Firenze (si correrà in Toscana, ma a Viareggio il 5 maggio) a qualcuno era maliziosamente tornata in mente la piccata polemica di Linus – lo storico conduttore radiofonico dell’emittente, ’voce’ e anima della corsa – che la scorsa primavera aveva puntato il dito sui prezzi degli alberghi fiorentini a suo dire, nei fine settimana, decisamente troppo cari. Come dire: non possiamo portare migliaia di appassionati a Firenze e poi fargli spendere una fortuna per una camera da letto. Ergo la domanda: non è che Firenze è stata scartata nel 2024 per questo motivo?

Guccione dice che assolutamente non è così e che anzi la data c’era già, domenica 21 aprile. "Purtroppo – precisa l’assessore allo sport inserire una terza corsa nel giro di un mese è impossibile da un punto di vista organizzativo, così ci hanno detto Uisp e Firenze Marathon che curano la parte logistica". Pazienza.

Capitolo Calcio Storico. Nel 2024 si giocherà d’anticipo. Il motivo? Domenica 9 giugno ci sono le elezioni comunali in città e quindici giorni più tardi, il 24 festa di San Giovanni, l’eventuale ballottaggio. Ecco perché le due semifinali verranno disputate l’1 e il 2 giugno e la finalissima il 15.