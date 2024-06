Tour de France, le emozioni dei fan a Firenze: “Una passione indescrivibile, la partenza uno dei momenti più belli”

Firenze, 27 giugno 2024 - Il 27 giugno Firenze ha accolto una delle giornate più vibranti e appassionanti dell'estate al Fan Park di Santa Croce, allestito in onore del Tour de France. Con il sole splendente e l’aria calda, la storica piazza è stata invasa da appassionati di ciclismo, famiglie e turisti, tutti accomunati dal desiderio di vivere insieme l’emozione della famosa gara ciclistica.

Appena entrati nel Fan Park, l’atmosfera è elettrizzante: bandiere gialle e verdi, simbolo del Tour, sventolano orgogliose mentre gli stand tematici catturano l'attenzione di grandi e piccini. I profumi del cibo di strada si diffondono nell'aria, mescolandosi ai suoni della musica e alle chiacchiere vivaci dei presenti. La prima cosa che si nota quando si entra è il grande schermo, allestito per permettere a tutti di seguire le tappe del Tour de France in diretta. I tifosi, vestiti con magliette delle loro squadre e muniti di accessori a tema, si riuniranno qua per guardare i ciclisti affrontare le impegnative salite e discese. Ogni scatto, ogni curva pericolosa, ogni traguardo intermedio sarà accolto con esclamazioni di sorpresa e applausi, mentre i commenti si susseguiranno animati.

16 foto Tour de France, taglio del nastro e fan zone in piazza Santa Croce (Foto Giuseppe Cabras / New Press Photo)

Ma il Fan Park non è solo dedicato alla visione delle gare. Una varietà di attività tiene occupati i visitatori per tutta la giornata: per i più piccoli ci sono laboratori e aree gioco, dove si possono divertire e imparare la storia del ciclismo. Gli adulti si possono sfidare in gare di ciclismo virtuale, pedalando su simulatori che ricreano le tappe del Tour, o semplicemente rilassarsi nei punti di ristoro allestiti appositamente. La zona food è un tripudio di sapori, con stand che offrono diverse tipologie di cibo da i loro food truck, il tutto accompagnato da fresche bevande estive. Le file per assaggiare queste delizie è lunga solo verso la sera, quando i morsi della fame iniziano a farsi sentire, ma l’attesa viene ricompensata dalla qualità e dal gusto delle pietanze.

Il Fan Park di Santa Croce a Firenze, il 27 giugno, ha celebrato il Tour de France in grande stile. È stata una giornata di sport, gioia e comunità, un’occasione per stare insieme e vivere l’emozione di uno degli eventi sportivi più amati al mondo in una delle piazze più affascinanti d'Italia.

Alcuni appassionati hanno voluto anche raccontarci quello che è il loro rapporto con il ciclismo e cosa si aspettano da questa edizione del Tour:

Marco, 45 anni

Qual è il suo ricordo più bello legato al Tour de France?

"Il mio ricordo più bello è sicuramente il Tour del 1998, quando Marco Pantani vinse sia il Giro d'Italia che il Tour de France. Vedere un italiano trionfare in quella maniera, con una determinazione incredibile, è stato davvero emozionante."

Come è nata la tua passione per il ciclismo?

"La mia passione è nata grazie a mio padre, che era un grande appassionato. Da piccolo guardavamo insieme le gare in TV e poi uscivamo in bicicletta nei weekend. Era il nostro modo di stare insieme e condividere una passione comune."

Giulia, 32 anni

Qual è la tappa del Tour de France che aspetta con maggiore trepidazione quest'anno?

"Sono molto curiosa di vedere la tappa di alta montagna sui Pirenei. Le salite sono sempre spettacolari e lì si vede davvero chi ha la stoffa per vincere il Tour."

Segue altre gare di ciclismo oltre al Tour de France? Se sì, quali?

"Sì, seguo anche il Giro d'Italia e la Vuelta de España. Sono gare bellissime, ognuna con le proprie caratteristiche uniche. Inoltre, mi piacciono anche le Classiche di primavera come la Parigi-Roubaix e la Milano-Sanremo."

Cosa pensa delle iniziative per rendere il ciclismo uno sport più inclusivo e accessibile?

"Penso che siano fondamentali. Il ciclismo è uno sport bellissimo e dovrebbe essere accessibile a tutti, indipendentemente dall'età, dal sesso o dalle abilità fisiche. Le iniziative per promuovere il ciclismo tra i giovani, le donne e le persone con disabilità sono un passo nella giusta direzione."

Luca, 27 anni

Ha mai partecipato a una gara di ciclismo? Se sì, ci racconti la tua esperienza?

"Sì, ho partecipato a diverse gare amatoriali. L'esperienza è stata fantastica: l'adrenalina della partenza, la fatica durante la gara e la soddisfazione di tagliare il traguardo sono sensazioni indescrivibili. Mi piace anche l'aspetto sociale delle gare, dove si incontrano tante persone con la tua stessa passione."

Pensa che ci siano sufficienti infrastrutture e supporto per i ciclisti a Firenze?

"Devo dire che a Firenze le cose stanno migliorando, ma c'è ancora molto da fare. Le piste ciclabili sono aumentate, ma spesso non sono ben collegate tra loro e la manutenzione lascia a desiderare. Inoltre, ci vorrebbero più iniziative per promuovere la sicurezza dei ciclisti sulla strada."

Cosa ne pensa delle tecnologie moderne nel ciclismo, come le biciclette elettriche e i materiali avanzati?

"Le trovo molto interessanti. Le biciclette elettriche stanno rendendo il ciclismo accessibile a un numero maggiore di persone, mentre i nuovi materiali come il carbonio hanno reso le bici più leggere e performanti. È affascinante vedere come la tecnologia continui a evolvere e migliorare questo sport."