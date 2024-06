Tour de France, l’attesa è finita: taglio del nastro in piazza Santa Croce, Firenze capitale mondiale del ciclismo

14:35

Oggi la presentazione delle squadre

Oggi dalle 18 alle 20 la presentazione delle squadre che parte da Palazzo Vecchio, importante base logistica per questa giornata già molto importante per la città e la Grand Boucle. Le squadre, a una a una, a intervalli regolari, per permettere a ognuna di presenziare sul palco, partono dal cortile di Palazzo Vecchio e in bicicletta aggirano l'edificio percorrendo via dei Leoni. Arrivano quindi su Lungarno Diaz per poi attraversare Ponte alle Grazie. Da qui verso Lungarno Serristori, piazza Poggi, quindi viale Poggi. A quel punto arriveranno nei pressi del palco, sul quale saliranno sempre in bicicletta. Per ogni squadra il capitano farà un breve discorso.