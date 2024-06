Tour de France, su Firenze gli occhi del mondo. La città in giallo, che festa

Firenze, 26 giugno 2024 – La città e colorata di giallo. Le “foto” immaginate per tutti questi mesi diventano realtà. Il Tour de France parte da Firenze e comincia il conto alla rovescia per la grande festa gialla. Nella giornata di giovedì 26 giugno la città ha cominciato a colorarsi e a riempirsi di tifosi.

Sono circa 700mila gli appassionati che arriveranno per il doppio evento: la presentazione delle squadre di giovedì 27 giugno e quindi la partenza della prima tappa da Firenze a Rimini di sabato 29 giugno.

Un evento mondiale, con centinaia di televisioni collegate. La regia internazionale restituirà un’immagine della città da cartolina. Con il meteo che fortunatamente sarà clemente, dopo la pioggia dei giorni scorsi.

Quattro scatti della Firenze in giallo: il Tour de France parte dal capoluogo toscano, un momento storico per la città

Diverse le location cittadine della festa del ciclismo. In piazza Santa Croce il grande villaggio degli sponsor, con giochi per bambini e stand. Un modo per iniziare a entrare in contatto con il grande circo del Tour.

Sul sito del Comune di Firenze le info sui divieti al traffico

Al Teatro dell’Opera il centro stampa, con giornalisti arrivati da tutto il mondo per seguire la carovana. Al Parco delle Cascine la grande base logistica per i pullman delle squadre e per i loro mezzi tecnici. E’ da qui che il gruppo partirà sabato mattina.

Intanto, per le strade si respira un’aria particolare. Le bandiere e i cartelloni gialli che pubblicizzano il tour compaiono un po’ ovunque, mentre iniziano ad arrivare i tifosi da tutto il mondo.

Una partenza, quella di Firenze, tutta nel segno di Gino Bartali. Il campione di Ponte a Ema, che vinse il Tour nel 1938 e nel 1948 è uno dei grandi padri del ciclismo. In suo onore avviene questa partenza storica, che Firenze ricorderà a lungo.

La prima data da segnare è in arrivo, è quella di giovedì 27 giugno. Alle 18 scatta infatti la presentazione delle squadre, un evento in diretta da piazzale Michelangelo. Tutti i grandi campioni saliranno sul palco.

Intanto i vertici del Tour sono in città. “Sono molto contento di questa prima grande partenza” dall'Italia, “come sapete non era mai successo prima nella storia del Tour de France”, e “ho visto che la pioggia degli ultimi giorni è alle spalle e che avremo un bel sole, il bel sole di Firenze, che si adatta molto bene alla Grand Départ”. Lo ha affermato Christian Prudhomme, direttore generale del Tour de France, ospite del salone Becycle di Pitti Immagine a Firenze.

Per le strade l’emozione è palpabile. Molte vetrine dei negozi sono addobbati a tema Tour, mentre bar e locali si spingono addirittura a creare cocktail per l’occasione.