Il “Fatto a mano” torna a Firenze in piazza dei Ciompi

Firenze, 2 maggio 2025 - Sabato 3 maggio, dalle 10 alle 20, piazza dei Ciompi a Firenze torna a essere teatro della creatività e del saper fare artigiano con una nuova edizione di Artefacendo, la mostra-mercato promossa da Cna Firenze Metropolitana in collaborazione con il Comune di Firenze e il contributo di Ambiente Imprese e Enegan. Come si legge in una nota sarà "una giornata all’insegna della qualità, originalità e lavoro manuale, con 23 realtà artigiane selezionate per rappresentare le molteplici sfaccettature del fare artigiano contemporaneo. Legno, ceramica, tessuti, vetro, pelle, gioielli, moda, illustrazione: in piazza sarà possibile esplorare un’ampia gamma di mestieri e produzioni che raccontano una filiera corta, ancorata al territorio ma capace di dialogare con linguaggi nuovi. Il pubblico potrà non solo acquistare manufatti unici, ma anche assistere ad alcune dimostrazioni dal vivo delle lavorazioni, in un’esperienza che porta idealmente la bottega in piazza e mette in connessione diretta artigiani e visitatori". L'iniziativa si inserisce nelle azioni promosse da Cna Firenze per la valorizzazione del “fatto a mano” locale e per il sostegno alle micro e piccole imprese artigiane, che rappresentano uno degli asset più identitari del tessuto produttivo fiorentino.