Toscana Usa. Associazione in festa

CeccutiCome da tradizione, il nuovo anno si è aperto con la Festa degli auguri dell’Associazione Toscana Usa Onlus, cui hanno preso parte numerose autorità regionali e cittadine, tra cui il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessora comunale all’educazione Benedetta Albanese, la presidente del Tribunale di Firenze Marilena Rizzo e il presidente provinciale di Confagricoltura Francesco Colpizzi. A fare gli onori di casa il presidente dell’Associazione Toscana Usa Maurizio Mancianti, accompagnato dalla copresidente americana Andrea Davis: "L’incontro è stato l’occasione per tracciare un bilancio delle attività del 2024 e per illustrare i progetti in programma per il 2025 – ha spiegato Mancianti –. Tra questi spicca il Premio Toscana Usa, che sarà conferito in Palazzo Vecchio a una personalità toscana distintasi con successo negli Stati Uniti (e viceversa), un premio fotografico rivolto agli studenti americani in collaborazione con l’Università di Firenze, l’organizzazione dell’Independence Day il 4 luglio, del Thanksgiving e di varie iniziative".