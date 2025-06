Toscana Promozione Turistica in missione in Spagna e Usa

Firenze, 8 giugno 2025 - Toscana Promozione Turistica è in missione in Spagna e Stati Uniti da oggi fino al 16 giugno. Nei due Paesi porta le proprie iniziative e i propri progetti. "Continua la spinta della promozione integrata della Toscana nei paesi Obiettivo, sia in Europa che, soprattutto, negli Stati Uniti - ha commentato in una nota l'assessore a economia e turismo Leonardo Marras - Il mercato turistico americano è ormai consolidato come primo per la Toscana, ma queste iniziative servono per consolidare e potenziare il livello di attenzione verso la destinazione, specialmente in questa fase, durante la quale si registra una maggiore difficoltà nei rapporti tra Usa e Europa dopo le scelte protezionistiche del governo americano". La missione, guidata dal direttore Francesco Tapinassi, inizia oggi a Madrid, con l'incontro degli organizzatori del Congresso Internazionale Madrid Fusion. Domenica 8 giugno proseguirà nella comunità autonoma di Castilla-La Mancha, una delle regioni obiettivo dell'azione della Toscana in Spagna. Prevista la partecipazione a Discover Eat, primo forum internazionale su turismo, gastronomia, identità e sviluppo sostenibile negli ambienti rurali. Tapinassi interverrà sul tema 'La sfida di mantenere il successo', con un focus sul brand Toscana e sull'importanza dell'enogastronomia come attrattore turistico. Clara Svanera, coordinatrice delle relazioni internazionali per Tpt, parlerà di 'Destinazione donna: la Toscana come buona pratica del turismo femminile', approfondendo il progetto 'Benvenute' e il ruolo di lady chef e donne nel comparto enogastronomico. Dal 12 al 16 giugno trasferimento in Usa. Il primo appuntamento è in programma giovedì 12 giugno a New York, al ristorante italiano Kistè a Manhattan, dove viene inaugurato l'Italian Aperitif Week (13-22 giugno), manifestazione che coinvolge dieci locali di New York. Regione, Tpt e Vetrina Toscana porteranno il proprio logo, pecorino e prosciutto toscano. All'evento saranno presentati due articoli sul periodico 'All about Italy': uno sul cocktail Negroni e l'altro relativo alla storia del cappello di paglia di Signa, icona di moda e cultura. Sempre a Manhattan, il 13 giugno, al ristorante toscano Da Felice 56 si svolgerà un incontro con 35 giornalisti della stampa Usa. Il direttore Tapinassi illustrerà la situazione toscana legata a hotel, agriturismi, glamping (glamour camping) e terme di alta gamma in Toscana e presenterà Vetrina Toscana. Clara Svanera curerà un approfondimento sul turismo culturale (patrimonio Unesco, grandi anniversari del 2025 - 650 anni dalla morte di Boccaccio e 550 dalla nascita di Michelangelo -, Opera lirica e turismo family). Il 14 e 15 giugno a Chicago per Ipw, la più grande fiera di turismo incoming delle destinazioni americane organizzata dalla Us Travel Association. Infine, il pomeriggio del 16, ritorno a New York per un evento in collaborazione col Comune di Genova all'Istituto italiano di cultura, con una presentazione congiunta delle due destinazioni dal titolo 'Tessere storie. Dal Leghorn al Jeans: un viaggio nell'artigianato femminile dalla Toscana a Genova'. La Liguria parlerà della storia del Jeans - un tempo conosciuto come 'Bleu de Gêne' - mentre la Toscana approfondirà quella del Cappello di paglia, conosciuto in inglese come Leghorn. Attraverso l'Arno e la ferrovia voluta dal Granduca Leopoldo II a metà Ottocento, i cappelli prodotti a Signa venivano convogliati proprio a Livorno (Leghorn) per essere spediti in Usa e Gran Bretagna, da qui il nome tra i consumatori anglofoni.