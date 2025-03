Toscana Nord, bilanci in crescita

VIAREGGIO (Lucca)L’analisi dei bilanci 2023 e 2022 delle società di capitali delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa restituisce un quadro ancora positivo, nonostante le difficoltà di un contesto economico complesso. I fatturati e il valore aggiunto mostrano una crescita moderata, mentre il rialzo dei tassi di interesse ha aggravato il peso degli oneri finanziari a carico delle imprese. A questo si aggiunge un aumento della pressione fiscale, dovuto alla progressiva riduzione di incentivi come il superammortamento e l’iperammortamento per Industria 4.0 e alla contrazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo. Questo, in sintesi, quanto emerge dall’analisi condotta dall’Istituto di studi e ricerche (Isr) e dall’Ufficio studi della Camera di commercio della Toscana nord ovest, basata sull’esame di oltre 15.000 bilanci delle tre province.

"L’aumento dei tassi di interesse e della pressione fiscale ha frenato la competitività delle imprese - sottolinea Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio - rendendo oggi ancora più urgente rafforzare il sostegno agli investimenti strategici. Per questo, a breve attiveremo una serie di bandi dedicati alla digitalizzazione, all’innovazione e all’internazionalizzazione: strumenti essenziali per migliorare l’efficienza aziendale e creare nuove opportunità, soprattutto per le piccole e medie imprese. Il nostro obiettivo è accompagnarle in questo percorso di trasformazione, offrendo incentivi concreti per l’adozione di tecnologie avanzate e modelli di business più sostenibili"

Lucca si conferma il principale motore economico dell’area.