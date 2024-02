Toscana Aeroporti: “Dalla Commissione sull’impatto ambientale nessuna valutazione finale sul Masterplan del Vespucci”

Firenze, 5 febbraio 2024 – Sul parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale in seno al ministero dell’Ambiente sul masterplan al 2035 dell’aeroporto di Firenze, interviene Toscana Aeroporti con una nota in cui precisa che “il documento ricevuto non contiene alcuna valutazione finale sul nuovo Masterplan aeroportuale e rappresenta unicamente l'atto formale attraverso il quale il ministero ha portato a conclusione la fase di scoping del procedimento integrato Via-Vas avviato da Enac”. Secondo quanto riferisce Toscana aeroporti, “si tratta di una fase esclusivamente consultiva e non prescrittiva, all'interno della quale i soggetti competenti in materia ambientale individuati dal Ministero sono stati chiamati a indicare a Enac quali approfondimenti tecnici sono necessari per poter successivamente presentare lo Studio Ambientale Integrato (SAI) e quindi avviare la procedura finalizzata all’espressione del giudizio di sostenibilità Via-Vas”. “Solo in quella fase, infatti – prosegue la nota – saranno elaborate e formulate le valutazioni in merito alla sostenibilità ambientale del nuovo Masterplan 2035 e di tutte le opere in esso incluse. Il parere della Commissione, quindi, si limita a formulare raccomandazioni e suggerimenti ambientali alle quali Enac e Toscana Aeroporti si atterranno per consentire il corretto e informato completamento del procedimento ambientale Via-Vas, in piena coerenza con quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti di settore. Questa ultima fase si concluderà entro 3-4 mesi, al termine dei quali il Ministero dell'Ambiente, di concerto col Ministero della Cultura, esprimeranno il parere motivato di sostenibilità ambientale del piano e di compatibilità ambientale delle opere in esso incluse”.