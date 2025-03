Torna la pulizia e manutenzione delle rastrelliere

Firenze, 18 marzo 2025 - Riprendono gli interventi di pulizia e manutenzione delle rastrelliere nei quartieri cittadini e a marzo è la volta del Quartiere 2, a Firenze. Il servizio è organizzato dall’assessorato alla mobilità in collaborazione con l’assessorato all’ambiente e il coinvolgimento operativo di polizia municipale, personale di Avr e di Alia. Per consentire l’esecuzione delle operazioni le biciclette presenti nelle rastrelliere saranno rimosse. Gli appuntamenti saranno due: oggi, 18 marzo, e il 26 marzo. Ecco le rastrelliere interessate. Il 18 marzo gli interventi riguarderanno i dispositivi collocati in via Cimabue (altezza numeri civici 43 e 43/A), via Nardo di Cione (altezza numero civico 9), via Arnolfo (altezza numeri civici 8 e 12), via Giotto (altezza numeri civici 20 e 30), via Orcagna (altezza numero civico 24). Il secondo appuntamento è in programma il 26 marzo con interventi in via dei Della Robbia (altezza numero civico 75), via Buonvicini (altezza numero civico 15), via Masaccio (altezza numeri civici5/B, 69, 229 e fronte Esselunga), via Masaccio/via Nardi (altezza numero civico 67), via Benedetto Varchi (altezza numero civico 47). In corrispondenza delle rastrelliere interessate oltre ai cartelli di divieto di sosta sarà collocata anche la fettuccia bianco-rossa. Per consentire le operazioni di pulizia e manutenzione, infatti, le bici dovranno essere spostate. Si ricorda che in caso di rimozione di un mezzo funzionante il proprietario può recarsi alla depositeria di via Allende dove gli verrà contestato un verbale da 43 euro. Anche in aprile gli interventi resteranno nel Quartiere 2: date e rastrelliere saranno comunicati successivamente.