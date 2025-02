Torna il giardino dei tulipani

Torna Wanderandpick, il giardino diffuso di tulipani, promosso per il quarto anno di fila a Lastra a Signa. Un progetto di architettura paesaggistica portato avanti dal Comune con l’associazione "Le Tribù della terra" che fiorirà a primavera nel giardino davanti alle mura, in via Brunelleschi. Nelle scorse settimane è stata ultimata la piantumazione di 16mila bulbi, alcuni di varietà antiche e rare, che una volta fioriti creeranno una sequenza di raggi. Il progetto 2025 è un labirinto che si snoda a fianco delle mura esterne dove si potrà passeggiare, conversare, far disegnare i bambini, ma anche assistere a eventi per la promozione della cultura florovivaistica in collaborazione con l’istituto comprensivo. Wanderandpick e l’associazione Tribù della Terra si avvarranno anche della collaborazione dell’architetto paesaggista Ines Romitti e dei giovani designer Amber Jacobs e Francesco Benati.