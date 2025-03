Tir incastrato tra gli alberi, traffico in tilt sul viale a Firenze

Firenze, 24 marzo 2025 - Gavinana in tilt a causa di un tir rimasto incastrato nel viale Giannotti, ristretto a causa dei lavori per la tramvia. Forse l’autista, straniero, non ha visto i cartelli che indicano il divieto di transito ai mezzi di altezza superiore ai 3 metri dall’incrocio con via del Bandino a quello con via Ser Lapo Mazzei. Probabilmente fidandosi del navigatore satellitare, il tir ha imboccato come nulla fosse viale Giannotti ma è poi rimasto incastrato alla chioma degli alberi che costeggiano la strada. Giornata iniziata nel peggiore dei modi per la zona, che è subito andata in tilt.

L’incidente è avvenuto poco dopo la Coop ed ha costretto la polizia municipale a deviare subito tutto il traffico su via Erbosa. Non è certo la prima volta che Firenze diventa un incubo per i guidatori dei tir. Una volta, via Santa Marta fu chiusa per ore sempre per via di un mezzo pesante che si era fidato troppo di una delle tante app di navigazione. Giusto pochi giorni fa un autotreno era invece rimasto incastrato sul ponte Santa Trinita. Complicatissime le manovre effettuate per liberare il passaggio in uno dei punti più turistici della città.