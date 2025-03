Autotreno incastrato sul Ponte Santa Trinita: caos in centro a Firenze

Firenze, 15 marzo 2025 – “Ce l’avrà portato il navigatore”. Pare proprio che sia questo il motivo per cui nel tardo pomeriggio di oggi, 15 marzo, un autotreno si è materializzato sul Ponte Santa Trinita ostruendo gran parte della carreggiata. Un diversivo per chi, occhi puntati sul fiume, si trovava lì a monitorare il livello dell’Arno dopo 24 ore di grande apprensione dovuta al maltempo. Dall’altra, però, un pugno in un occhio: che ci fa un tir sui lungarni? E quale manovra libererà il ponte che unisce il centro all’Oltrarno? La Protezione civile è prontamente intervenuta per risolvere la situazione.

Firenze, un autotreno sbaglia percorso e si incastra su ponte Santa Trinita (Giuseppe Cabras/New Press Photo)