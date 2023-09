Terremoto, il ministro Sangiuliano: “In corso le verifiche al patrimonio culturale”

Marradi (Firenze), 18 settembre 2023 – In corso le verifiche al patrimonio artistico e culturale dopo il terremoto di questa mattina con epicentro a Marradi. "Fin dalle prime ore di questa mattina, le strutture del Ministero della Cultura, insieme ai vigili del fuoco, stanno monitorando edifici, chiese e strutture del nostro patrimonio culturale presenti nelle zone colpite dalle scosse di terremoto”. Lo dice il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano.

"Al momento gli uffici periferici del MiC non hanno ricevuto segnalazioni di danni significativi ai siti artistici e architettonici, né in Toscana né in Emilia Romagna". Aggiunge Sangiuliano: "Sono in costante contatto con il direttore generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Luigi La Rocca, che mi sta aggiornando in tempo reale. Come sempre, la priorità è provvedere prima alle persone".