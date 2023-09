Terremoto in Toscana: 4.8, trema l’Appennino. Paure e gente in strada

spaventati, in corso alcune verifiche per delle crepe in abitazioni private, nessuna segnalazione di danni o persone coinvolte". Lo rendono noto i vigili del fuoco della provincia di Forli'-Cesena.

È stato attivato il Centro operativo comunale. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, che sta monitorando la situazione, non ha ricevuto al momento segnalazioni di danni a cose e persone. Il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti ha stabilito la chiusura della scuola in via precauzionale.

7:20

Scossa avvertita in Romagna