Terremoto, a Marradi verifiche su edifici pubblici e privati: la situazione

Marradi, 18 settembre 2023 – Sono ancora in corso le verifiche sugli edifici pubblici e privati a Marradi dopo la forte scossa di magnitudo 4.8 che ha svegliato il Mugello alle 5,10. "Le scosse di terremoto hanno spaventato la popolazione di Marradi che è scesa per strada”, ha spiegato il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti. “E' stato attivato il Centro operativo comunale". Ci sono edifici danneggiati? “Al momento non si segnalano danni particolari, ma le verifiche agli edifici pubblici e privati sono ancora in corso. Si saprà qualcosa di più preciso tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio”. Le scuole, chiuse oggi in via precauzionale, lo saranno anche domani? “Non sono in grado di dirlo. Dipenderà dall'esito delle verifiche”

Circolazione ferroviaria sospesa tra Borgo San Lorenzo e Marradi

Intanto, resta sospesa in via precauzionale la linea ferroviaria Firenze-Faenza tra Borgo San Lorenzo e Marradi. Autolinee Toscane ha rafforzato il servizio bus in quel tratto per ridurre i disagi ai viaggiatori con i mezzi che oggi non sono stati utilizzati per il collegamento con le scuole, che il sindaco ha chiuso in via precauzionale.