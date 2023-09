Terremoto, scossa avvertita anche ad Arezzo

Arezzo, 18 settebre 2023 – Anche ad Arezzo è stata avvertita una scossa di terremoto. E’ accaduto alle 5,10 di questa mattina quando la terra ha tremato anche in città. La scossa di terremoto ha avuto il suo epicentro a Marradi in provincia di Firenze, una località distante circa 70 chilometri, ma la popolazione aretina lo ha sentito distintamente. Il sisma ha avuto una magnitudo di 4.8 della scala Richter e una profondità di 8 km sotto la crosta terrestre, come misurato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Numerose le segnalazioni che sono giunte ai vigili del fuoco a partire dal momento del sisma. Soprattutto nei palazzi più alti e in quelli costruiti con criteri antisismici, il movimento della terra si è percepito maggiormente e i cittadini sono stati letteralmente svegliati dalla scossa che è stata preceduta da una più leggera di 3,3 e seguita da una decina di altri episodi minori con una intensità di poco sopra alla magnitudo di 2