“Valorizzazione del Centro Storico” – Una città a misura di tutti a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 7 maggio 2025 – “ Valorizzazione del Centro Storico” – Una città a misura di tutti.

Incontro lunedì 12 maggio ore 21.00 al Teatro Santa Chiara.

"Lavorare, abitare, vivere. Sono i tre temi della città che verranno toccati in occasione del primo incontro per il piano di valorizzazione del centro storico di Castiglion Fiorentino previsto per il lunedì 12 maggio presso il Teatro del Santa Chiara".

Lo annuncia il Vicesindaco con delegato al Centro Storico, Devis Milighetti.

Nell'ambito della strategia di sostegno alla tenuta del commercio di vicinato e alla valorizzazione dei Centri commerciali naturali, il Comune di Castiglion Fiorentino attraverso il coinvolgimento delle associazioni di Categoria, intende promuovere e facilitare l'insediamento di attività imprenditoriali qualificate in detta area, l'ampliamento di quelle esistenti, al fine di difendere e potenziare la competitività complessiva della rete commerciale di prossimità e dei servizi.

L'Amministrazione ha realizzato e realizzerà importanti interventi per aumentarne il presidio, la sicurezza e l'attrattiva tra i quali risultano fondamentali gli interventi di riqualificazione di aree strategiche, alcuni già eseguiti come la riqualificazione dell'area dei Giardini di Piazza Matteotti, la riqualificazione del Parco Presentini e altri ancora in corso come quello sull'area di accesso ai Via dei macelli e il recupero dell'immobile degli ex Macelli cintura tra l'esterno e il centro commerciale naturale.

L'incontro sarà anche l'occasione per accogliere e confrontarsi con residenti e attività commerciali per condividere una serie di buone pratiche per migliorare e valorizzare il centro storico della città