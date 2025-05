Misericordie del Casentino e creazione di una squadra di volontari antincendio boschivo: sabato la grande esercitazione delle Misericordie toscane

Arezzo, 7 maggio 2025 – Misericordie del Casentino e creazione di una squadra di volontari antincendio boschivo: il progetto caldeggiato un anno da da Bibbiena, sabato si esprimerà nella grande esercitazione delle Misericordie toscane.

A Bibbiena, in particolare nel borgo di Gressa, sabato 10 maggio, si terrà “FIRE SQUAD 2025”: l’annuale esercitazione antincendio delle Misericordie della Toscana. Si tratta di una giornata di formazione e simulazione operativa antincendio organizzata dall'Unità Operativa AIB dell'Area Emergenze delle Misericordie della Toscana, dove parteciperanno i Direttori delle Operazioni AIB della Regione Toscana, formatori esperti e referenti zonali. Il programma prevede simulazioni in ambiente boschivo, montaggio vasche, tecniche di eli cooperazione, test di coordinamento e pronto intervento. L’Assessore all’ambiente Daniele Bronchi commenta: “Un bel momento di condivisione e di simulazioni dove metteremo a frutto anche il corso di 20 ore per diventare operatore di antincendio boschivo CVT (Coordinamento volontario antincendi boschivi) riconosciuto dalla Regione Toscana dedicato alle misericordie che abbiamo voluto fortemente come amministrazione. Sono rimasto molto soddisfatto di questo percorso che ha reso merito ad un’organizzazione che dalla Regione Toscana è stata curata nel tempo anche nelle sue declinazioni territoriali fino ad arrivare a esempi virtuosi come l’antincendio boschivo del Casentino”.

Bronchi racconta così il percorso fatto: “L’obiettivo era quello di creare una squadra di volontariato AIB di Misericordia che oltre ad aumentare il potenziale difensivo dagli incendi, darebbe a tutto il sistema un notevole valore aggiunto dato dalla presenza di personale anche addestrato all’emergenza sanitaria in scenari dove i rischi sulla sicurezza di tutti gli operatori sono alti. Sabato, l’esercitazione che ci vedrà tutti impegnati, sarà l’occasione per vedere sul campo tutta questo progetto al lavoro e sarà davvero un momento unico”.

All’interno della sede del Comune di Bibbiena, sempre sabato 10 maggio dalle 9 alle 18, si terranno inoltre tavole rotonde e workshop dal titolo “Giovani in movimento” dove si affronteranno temi molto vicini ai giovani come l’ansia, il rapporto con la IA.