Terremoto in Mugello: notte fuori casa per tanti, tra auto e palestre

Marradi (Firenze), 18 settembre 2023 – C’è chi si è organizzato con il sacco a pelo sotto le stelle. Qualcuno dorme in macchina mentre altri usufruiscono delle palestre aperte e adibite a dormitorio. E’ una notte particolare per Marradi e per il Mugello quella tra lunedì 18 e martedì 19 settembre.

Tre momenti della notte fuori casa in Mugello: c'è chi gioca a carte, chi si riposa in palestra (Davide Franco / Fotocronache Germogli)

Dopo la forte scossa dell’alba di lunedì di 4.9 gradi Richter in diversi hanno paura. E hanno deciso di non dormire a casa, per non essere sorpresi al chiuso da una nuova scossa. Ci si organizza in maniera un po’ improvvisata, magari in macchina con coperte e cuscini.

I più anziani che vogliono dormire fuori hanno però bisogno di un rifugio tranquillo. Per questo a Palazzuolo sul Senio e Marradi, nelle palestre, sono stati allestiti dei dormitori grazie al lavoro del volontariato e della Protezione Civile.

Si cerca di non pensare al terremoto. E dai giovani viene l’esempio: qualcuno gioca a carte sotto le stelle ingannando il tempo. Qualcuno fa due chiacchiere in auto prima appunto di prendere sonno, tra un sorriso e una battuta.

Un modo per sdrammatizzare al termine di una giornata molto difficile per il Mugello, in cui ci sono state decine di verifiche di stabilità negli edifici da parte dei vigili del fuoco, che hanno operato anche con i droni. Una notte difficile, sperando che la paura passi e la vita torni a scorrere normale.