Marco Montemagno, il più innovativo tra i divulgatori italiani, arriva a Firenze con il suo primo, attesissimo, spettacolo dal titolo ’Montemagno Live 2025’. L’appuntamento è per domani sera (ore 21) al Teatro Cartiere Carrara. ’Montemagno Live 2025’ è un monologo coinvolgente e ricco di idee che accompagnerà il pubblico in un viaggio appassionato tra provocazioni e risate, per esplorare insieme le sfide del futuro. Con il suo stile inconfondibile, capace di combinare intuizione, sagacia e una prospettiva sorprendente, ’Monty’ indagherà sui grandi cambiamenti che stanno trasformando il lavoro, la società, approfondendo anche il ruolo dell’intelligenza artificiale e le sue implicazioni nella vita di tutti i giorni. Un viaggio per affrontare il domani con buon senso, diventare protagonista attivo, evitando di essere travolto dagli eventi. Insomma, un appuntamento unico e indimenticabile per chi vuole anticipare il futuro e non subirlo. Montemagno, oltre che divulgatore, è un imprenditore e personaggio mediatico con oltre 3,5 milioni di follower sui social. Ha fondato startup come Blogosfere e 4books e ha portato in Italia eventi di rilievo come la Social Media Week e creato la prima Startup School. Negli ultimi 20 anni ha moderato e partecipato come speaker a un’infinità di eventi. È autore di tre bestseller: ’Codice Montemagno’, ’Lavorability’ e ’Tutto Montemagno’.