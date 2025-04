Taxi introvabili in città: "Tutta colpa dei lavori". Ma il Comune: ora controlli

Taxi introvabili (soprattutto davanti alla stazione di Santa Maria Novella dove centinaia di persone, anche ieri, come dimostra la foto, sono rimaste a terra) e i telefoni delle centrali operative – parliamo di quelle di Socota e Cotafi (0554242 e 0554390) – che per due giorni, è l’accusa di chi non ha avuto risposta, hanno squillato a vuoto (anche se i tassisti smentiscono categoricamente). Sul “sciopero-non sciopero“ delle auto bianche, per ora, le due coop preferiscono non rilasciare alcun commento. Anzi, una cosa ci tengono a dirla: "Non abbiamo assolutramente incrociato le braccia, girano voci false. Le macchine sono in servizio e i nostri addetti al centralino rispondono senza alcun problema", fa sapere il Socota.

E ancora: "Se però entro il 24 aprile l’amministrazione comunale non organizzerà un incontro con Socota e Cotafi allora sì che faremo sciopero". E sull’accusa di aver lasciato decine e decine di persone in attesa, i tassisti si defendono: "Non è colpa nostra ma dei cantieri e dei blocchi in città". Insomma, i taxi negli ultimi tre giorni saranno anche stati tutti in servizio ma non si può non segnalare che da venerdì trovarne uno ha assunto i contorni dell’impresa titanica. E lo sa bene anche Palazzo Vecchio – informato del disservizio dalla Polizia municipale – che quattro giorni fa ha inviato una diffida alle coop per il "ripristino immediato della regolarità di svolgimento del servizio pubblico", in merito a una protesta organizzata senza preavviso. Gli assessori Andrea Giorgio e Jacopo Vicini condannano l’interruzione del servizio taxi alla stazione di Santa Maria Novella, ritenendola una violazione delle norme sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Dopo aver diffidato le cooperative a ripristinare il servizio, ribadiscono la disponibilità al dialogo, purché venga ripresa la continuità del servizio. E dal Comune si ricorda che l’articolo 3 del Regolamento comunale prevede una sospensione della licenza da 5 a 20 giorni in caso di diffida o se il tassista si rifiuti di prestare servizio per una qualsiasi destinazione. Intanto, per domani in Comune è prevista una riunione tra l’Avvocatura e la Polizia municipale per discutere delle richieste avanzate dai tassisti, ovvero il "problema" degli Ncc selvaggi a Firenze. Una volta che le direzioni Mobilità e Sviluppo economico avranno ottenuto tutte i chiarimenti del caso, convocheranno i conducenti delle auto bianche per cercare una soluzione.

Nei giorni scorsi i tassisti hanno organizato un’assemblea per denunciare l’insostenibilità della situazione cittadina riguardo all’abusivismo imperante e all’utilizzo improprio delle autorizzazioni per i noleggi con conducente in connessione con l’utilizzo delle piattaforme digitali ed in particolare di Uber. "La polizia municipale – aggiungono Giorgio e Vicini – sta effettuando controlli anche individuali sui disservizi che proseguiranno nelle prossime ore e verificherà sia la regolarità del servizio che quanto accaduto in questi giorni, trasmettendone gli esiti agli uffici competenti".

Antonio Passanese