Taric, assemblea infuocata: "Pronti a una class action"

Saranno presto un comitato. Con l’obiettivo di far sfociare il loro malumore, per usare un eufemismo, in una serie di iniziative per protestare contro i rincari in bolletta dopo l’attivazione della Taric. Ma anche per chiedere un servizio migliore. Sono i cittadini che hanno aderito a un gruppo Facebook ideato proprio per raccogliere le adesioni di tutti coloro che intendono ‘esternare’ la loro arrabbiatura (al momento sono oltre 1.600, con iscrizioni anche da comuni diversi da Campi come Bagno a Ripoli e Poggio a Caiano) e una parte dei quali si è ritrovata ieri sera al circolo Arci Dino Manetti. Per incontrarsi di persona e mettere nero su bianco le proposte emerse. Nessuno si è tirato indietro e in tanti hanno messo sul tavolo degli organizzatori non solo il loro stato d’animo, ma anche la volontà, manifestata con fermezza, che le cose cambino.

Tre le idee che iniziano ad avere le gambe. A partire dalla nascita di un comitato, la richiesta di un servizio migliore e di un maggiore contrasto all’abbandono dei rifiuti e possibile una class action da farsi comunque solo dopo la nascita del comitato. Proprio nei giorni scorsi ha preso posizione il sindaco Tagliaferri che, insieme ai sindaci di Carmignano e Poggio a Caiano, ha parlato di "costi più alti e poca chiarezza" e della necessità di apportare dei "correttivi per una Taric più giusta ed equa".

Proprio il sindaco, infatti, insieme all’amministrazione comunale è stato tirato più volte in ballo dai presenti, alcuni dei quali si sono detti pronti, "anche subito", a far sentire il loro dissenso di fronte al palazzo comunale. Fra le strade ipotizzate anche una raccolta di firme e un esposto in Regione, appoggiandosi magari a un’associazione di categoria che potrebbe essere Federconsumatori o Aduc. Poi un appello al Comune: "Faccia pressione su Alia perché dia le risposte che i cittadini chiedono". Un dibattito quindi che resta caldo, preceduto da quello di martedì pomeriggio in consiglio comunale, che ha visto trovare una linea comune a maggioranza (Campi a sinistra, Fare Città, Sì parco No aeroporto) e Pd sulla necessità di "avviare un confronto con l’ente gestore del servizio rifiuti al fine di valutare possibili correttivi alla tariffazione" oltre a "ipotizzare dei correttivi che vadano a garantire un servizio più efficiente" come, per esempio, "Tag precisi e puntuali per ogni utenza, premialità per i Comuni virtuosi con meccanismo che leghi la riduzione della produzione di rifiuti alla possibilità per loro di abbassare la Taric". Più scettici, invece, fra i banchi di Fratelli d’Italia: "Nonostante i numerosi dibattiti e le promesse, i cittadini si trovano ancora una volta a subire l’imposizione di una tassa eccessiva".