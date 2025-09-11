Codacons-Adusbef-AssoUrt: "No a evento class action Firenze"

Firenze, 11 settembre 2025 - Codacons, Adusbef e Associazione Utenti radiotelevisivi (AssoUrt) esprimono la propria "netta opposizione" all'evento intitolato 'Global Class Actions and Mass Torts Conference 2025", organizzato da studi legali anglosassoni e previsto per il prossimo 26 settembre presso la Camera di commercio di Firenze. Secondo le associazioni si tratta di "un'iniziativa che riteniamo inopportuna ed inadeguata - affermano in una nota -, poiché affida a soggetti estranei al contesto giuridico e sociale italiano il compito di illustrare una materia estremamente delicata e complessa, come quella della tutela collettiva dei consumatori, che spetta alle associazioni italiane dei consumatori. Codacons, Adusbef e Associazione Utenti Radiotelevisivi ricordano come siano state proprio le associazioni italiane, con anni di esperienza sul campo, a portare avanti con successo importanti class action e azioni collettive, ottenendo risultati concreti per i cittadini". Al contrario, sostengono, "destano forte perplessità iniziative che coinvolgono realtà straniere mosse da logiche esclusivamente economiche, prive di un autentico impegno nella difesa dei diritti dei cittadini italiani. Le azioni collettive devono restare uno strumento al servizio dei consumatori, non un'occasione di lucro per studi legali. Per tali motivi, invitiamo la Camera di commercio di Firenze ad annullare la programmazione di tale evento".