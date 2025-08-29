Targa alla memoria distrutta a Firenze, individuato il responsabile

Firenze, 29 agosto 2025 – Sono bastati due giorni per individuare il responsabile del danneggiamento della targa alla memoria di Samb Modou e Diop Mor uccisi nel dicembre del 2011. La Digos di Firenze ha identificato l’autore dell’atto vandalico, si tratta di un cittadino marocchino di 24 anni già noto alle forze dell’ordine.

Fondamentali per le indagini i filmati registrati dalle telecamere del circuito cittadino, grazie ai quali i poliziotti hanno verificato che intorno alle 19.25 della sera del 26 agosto, il 24enne poi identificato, è salito sul basamento in pietra per poi appendersi alla lapide commemorativa fino a causarne la caduta a terra e la rottura. Sempre dalla visione delle immagini è emerso che il soggetto fosse in stato di alterazione psico-fisica. La polizia esclude, per il momento, ogni movente di estremismo ideologico alla base del gesto. Il 24enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Firenze per il reato di danneggiamento aggravato.