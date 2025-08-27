Strage di piazza Dalmazia, distrutta la targa in memoria delle vittime. “Gesto vile”

Firenze, 27 agosto 2025 – Oltraggio alla memoria di Sa mb Modou e Diop Mor uccisi a Firenze il 13 dicembre del 2011 da Gianluca Casseri. La targa posta in piazza Dalmazia per ricordare le due vittime sarebbe stata oggetto di vandalismo nel pomeriggio di oggi, 27 agosto. Sono in corso le indagini per individuare gli eventuali responsabili.

“La targa in memoria di Sa mb Modou e Diop Mor, uccisi per mano razzista e fascista in piazza Dalmazia, è stata distrutta. Un gesto vile e ignobile che ferisce non solo i loro familiari e gli amici, ma l’intera città”, così la sindaca Sara Funaro condanna l’atto vandalico. “Samb e Diop non saranno mai dimenticati. La loro memoria è parte viva di Firenze e continuerà a ricordarci ogni giorno quanto l’odio e il razzismo siano una ferita per la convivenza. Sono in corso le indagini e auspichiamo che i responsabili vengano presto individuati. La targa verrà ripristinata, perché Firenze non si piega all’intolleranza: continueremo a scegliere il rispetto, la dignità e l’umanità”, conclude Funaro.

Sul caso interviene anche la Cgil che esprime “ferma condanna per l’ignobile atto vandalico che ha colpito le targhe in memoria di Mor Diop e Samb Modou in piazza Dalmazia. Si tratta di un gesto vile e inaccettabile che offende non solo il ricordo delle vittime di un brutale attentato razzista, ma anche l’intera comunità cittadina che da anni si impegna per la convivenza, il rispetto e la solidarietà. La nostra organizzazione ribadisce la necessità di tenere alta l’attenzione contro ogni forma di razzismo, xenofobia e violenza, difendendo i valori di democrazia, uguaglianza e inclusione che sono alla base della nostra società. È importante individuare al più presto i responsabili di questo gesto gravissimo. Chiediamo che le istituzioni competenti intervengano per ripristinare al più presto le targhe vandalizzate e riaffermare, con gesti concreti, la memoria e la dignità di Mor Diop e Samb Modou”.