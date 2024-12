Ricordando Samb Modou e Diop Mor assassinati in piazza Dalmazia: "Combattere ogni forma di razzismo"

"Bisogna ricordare sempre. Atrocità e sofferenze continuano ad esserci ed è necessario fare memoria quello che di tremendo è accaduto in questa piazza per combattere ogni forma di discriminazione e di razzismo". Lo ha detto la sindaca Sara Funaro che ieri mattina in piazza Dalmazia ha ricordato, nell’anniversario della strage avvenuta il 13 dicembre 2011, Samb Modou e Diop Mor, i due senegalesi morti per mano del simpatizzante neofascista Gianluca Casseri. "Da qui può continuare a partire un messaggio - ha continuato la sindaca Funaro -. Le comunità che vivono, studiano e lavorano in città sono un valore aggiunto e la pluralità è una ricchezza. Con la comunità senegalese Palazzo Vecchio ha un rapporto ormai storico che negli anni ha portato a risultati importanti".