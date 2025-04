Treni, serata da incubo a Firenze tra ritardi e cancellazioni

Firenze, 3 aprile 2025 – Una giornata difficilissima per i viaggiatori che nella tarda serata di oggi, 3 aprile, si sono trovati alla stazione Santa Maria Novella di Firenze in attesa dei treni. Per due diversi problemi la circolazione ferroviaria è andata letteralmente in tilt: il primo stop ai convogli si è innescato intorno alle 18,30 per un guasto in prossimità di Firenze-Castello. A farne spese pesantissime i treni Alta Velocità, gli Intercity e i Regionali che hanno accumulato ritardi di oltre un’ora.

L’altro rallentamento invece si è creato, come fa sapere Ferrovia, “per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea che impediscono il regolare traffico ferroviario a Firenze Campo Marte”. Il caos in questo caso si è creato poco prima delle 20. Per questo motivo i treni Alta Velocità e Intercity hanno registrato maggiori tempi di percorrenza, fino a 60 minuti. Mentre i Regionali hanno subito cancellazioni. Una serata di grandi disagi dunque per i viaggiatori in attesa di partire o arrivare a Firenze.