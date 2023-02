Subito festa al Bar Plinio delle Sieci appena avuta la notizia della maxi vincita

Pontassieve, 16 febbraio 2023 – Il bar è di quelli fortunati. Già nel 2020 qualcuno aveva vinto al Superenalotto poco più di 32mila euro. Ma ieri il Bar Plinio, in via Aretina alle Sieci, proprio davanti al ristorante Girarrosto, ha fatto il botto, consentendo ad un fortunato giocatore di portarsi a casa oltre quattro milioni di euro. Per la precisione, 4 milioni, 123mila, 704,71 euro. Il valore di una quota dei vari sistemi che la ricevitoria espone in bacheca e che i giocatori scelgono. La notizia è arrivata in serata e non si è sparsa subito in zona, ma i titolari del bar alla fine hanno fatto festa con gli amici. Ieri sera la frazione era come sempre: sostanzialmente deserta, con le persone chiuse in casa e, dopo cena, solo le auto che passano in transito sulla trafficata via Aretina. Gli unici ‘tocchi di vita’, al solito, ruotano intorno agli impianti sportivi, la palestra della polisportiva soprattutto. Ma, anche li, nessuno sapeva niente. Una serata come le altre, insomma, alla quale però potrebbe far seguito una giornata - quella di oggi - non proprio normale. Facile immaginare una vera e propria caccia all’uomo, alla ricerca del fortunato vincitore che si...